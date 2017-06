Une saison catastrophique

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

Au terme d'un challenge qui aura tenu toutes ses promesses et qui a vu la consécration du nouveau promu l’USM Draâ Ben Khedda champion du groupe, l’Olympique Akbou a dérogé à la règle et s'est vu contraint de quitter ce palier. Cette saison sera sans doute gravée à jamais dans la mémoire des Bleu et Blanc, sachant que leur club fétiche vient de vivre l'un des pires scénarios de son existence. En effet, les camarades d’El Hadi Boukir n'ont, à aucun moment, réussi depuis le début de la saison à s'extirper de la zone des reléguables. Ce qui leur a coûté de rétrograder tout simplement. Avec 29 points au décompte final (9 victoires, deux nuls et dix huit défaites), il clôture cet exercice à la 15ème place. Il était dit alors que l’Olympique Akbou quitte la Régionale 2 après un passage qui a duré plus de vingt saisons. À Akbou, l'on n'arrive toujours pas à admettre que l'un des plus prestigieux clubs de la vallée de la Soummam ait quitté ce palier en signant, contre toute attente, sa descente aux enfers. La formation de la seconde ville la plus riche de la wilaya de Béjaïa a payé cash les frais résultants de nombreux problèmes de ses dernières années liés, notamment à l’instabilité de l’encadrement administratif et technique et des joueurs, mais surtout leur statut de SDF. Ils sont domiciliés hors de leurs bases et font ainsi du nomadisme à cause des travaux de la pose d’une nouvelle pelouse qui tarde à être lancés.

24 points perdus à domicile

C’est la première fois que le représentant de la ville d’Akbou perd un aussi grand nombre de points à domicile. L’OA n’a engrangé que 14 points sur les 45 possibles (6 victoires, aucun match nul et 8 défaites). L'attaque a secoué à 33 reprises les filets adverses et son arrière-garde est l’une des plus imperméables, encaissant 47 buts. Les camarades de Yacine Amaouche ont, donc, perdu 24 points à domicile. Avec un meilleur parcours à domicile, les Bleu et Blanc auraient pu terminer à la seconde place. À présent que l’OA vient de quitter malgré lui la Régionale 2, il demeure important pour cette équipe de tirer le maximum d'enseignements de cette déconvenue, sachant que le bon élève saura tirer les leçons. Selon l'entourage du club, l’assemblée générale aura lieu incessamment et risque surtout d'être très chaude en cette période de chaleur.

Samy H.