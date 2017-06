Coup d’envoi hier à la salle OMS de Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

La salle OMS du stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou abrite un tournoi international de handball des seniors dames, dédié à la mémoire d’Amara Samia, avec la participation de six formations.

Il s’agit de Benzert et El Menzah (Tunisie), l’équipe nationale des U20, le NRF Constantine, la Sélection régionale centre, JS Ouzellaguen et le CSA Mouloud Mammeri. Organisée sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse et des sports, en collaboration avec la wilaya de Tizi-Ouzou, la DJS, l’APW, la Fédération algérienne de handball, la Ligue régionale du centre, la Ligue de handball de Tizi-Ouzou et le Club sportif Mouloud Mammeri, cette joute a débuté, hier, juste après la cérémonie d’ouverture, rehaussée par la présence du président de l’APW, du Procureur général près la cour de Tizi-Ouzou, des représentants de l’APC et de la DJS de Tizi-Ouzou, et de nombreux invités de marque. Le tout s’est déroulé dans une salle archicomble, en présence également de la famille de la défunte Samia Amara, notamment ses frères Mourad, ex-portier international des Canaris, et Kamel, ainsi que de nombreux ex-joueurs de la JSK, à l’image de d’Adghigh Rachid et Haffaf Dahmane, pour ne citer que ceux là. Ainsi, à travers cette première édition, un vibrant hommage a été rendu à cette grande handballeuse qu’était Samia Amara, gardien de but, décédée à l’âge de 27 ans. À rappeler que la défunte était affectée au palais de justice de Médéa, où elle exerçait la fonction de Juge avant sa disparition tragique, à la fleur de l’âge, en 1993. Aussi, afin d’assurer le bon déroulement et la réussite de cet événement sportif, les organisateurs ont pris toutes les dispositions nécessaires, afin que cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions. À noter que les différentes délégations sont hébergées au niveau de la résidence anniversaire de Draâ Ben Khedda, où toutes les commodités sont réunies, afin de permettre un séjour agréable aux formations participantes. Pout rappel, ce tournoi, qui s’étalera jusqu’au 3 juillet et dont le coup d’envoi a été donné hier par les deux frères de la défunte, se jouera sous forme de championnat en système poules de trois. Les deux premières formations seront qualifiées pour les demi-finales prévues demain dimanche. Le match de classement pour la 3e et la 4e place ainsi que la finale auront lieu lundi prochain respectivement à 10h et 11h30, toujours au niveau de la salle Omnisports du 1er Novembre qui ne risque pas de désemplir à l’occasion.

S. K.