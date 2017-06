Noubli contacté

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

Après s’être assuré les services du milieu de terrain de l’US Biskra, Mohamed Benchaira, mercredi dernier, la direction de la JSM Béjaïa compte encore faire signer des éléments susceptibles de renforcer les rangs de l’équipe dans la perspective de la saison prochaine. Les Béjaouis, qui voudraient réussir leur mercato estival, n’entendent pas faire des folies pour recruter de grosses pointures sur le marché en raison de la crise financière qui secoue le club. Cependant, la direction de Tiab, qui a déjà réussi à convaincre les cadres de l’équipe à poursuivre leur aventure avec le club, à l’instar de Drifel, Ouanes, Kacem et autres Merbah et Allali, songe à recruter sept autres éléments avant de boucler cette opération. Nous apprenons d’une source digne de foi que l’attaquant du DRB Tadjenant, Fethi Noubli, vient d’être contacté et se faire proposer de porter les couleurs du club dès la saison prochaine. Notre source révèle que le joueur aurait même tout conclu avec le manager général du club, Karim Doudane, et qu’il ne resterait que le volet financier à discuter avec le président Tiab dès son retour de France le week-end prochain.

Les employés du club touchent deux mensualités

Après avoir réussi à récupérer les chèques de garantie remis aux joueurs contre le virement de deux mensualités à chacun, la direction de la JSMB a procédé jeudi dernier au virement de deux mois de salaires dans les comptes des employés du club, ceci en attendant la fameuse subvention du fonds de wilaya pour leur accorder les quatre autres mois restants. Dans ce même sillage, il est à rappeler que le transfuge de l’US Biskra, Mohamed Benchaira, première recrue du club, a reçu un chèque représentant une avance de trois mois de salaires avant d’apposer sa signature sur le contrat le liant désormais à la JSMB pour deux saisons.

