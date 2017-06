La colère de Rezki

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

La direction du MOB a, dans une déclaration remise à la presse, condamné le comportement de la direction de l’USM Alger en faisant signer le joueur Sidibé Soumaila. Pour rappel, ce dernier est encore sous contrat avec les Crabes et que le verdict de la CRL sur sa situation ne sera rendu que le 3 juillet prochain, d’où la colère du président mobiste à l’égard des dirigeants algérois. Mustapha Rezki affirme, en effet, que le joueur est payé au dernier centime et que le verdict de la CRL ne peut être qu’en faveur du MOB : «Honnêtement, je ne comprends pas l’attitude de la direction de l’UMSA qui s’est précipitée pour faire signer Sidibé alors que la CRL n’a pas encore rendu son verdict. Par ailleurs, le joueur est encore sous contrat et a été payé intégralement. Par correction, ils auraient dû attendre le 3 juillet pour voir si la CRL le libère. Sincèrement, je ne vois pas à quoi jouent les dirigeants de l’USMA».

Les 2,9 milliards de centimes du MJS bloqués

Le ministère de la Jeunesse et des sports (MJS) a officiellement bloqué le versement des 2,9 milliards de centimes, pour mauvais bilan de la saison 2016. Signalons que cette somme représente les 2,5 milliards de centimes d’accompagnement du football professionnel et les 400 millions de centimes destinés à la formation des jeunes.

Leknaoui Nadir proposé

L’ex-entraîneur de l’US Biskra, Leknaoui Nadir, a été proposé officiellement à la direction du MOB et son manager s’est déplacé à Béjaïa pour prendre contact avec les dirigeants béjaouis pour d’éventuelles négociations. Signalons que l’enfant d’El Hadjar a entraîné la saison passée le CRB Aïn Fakroune, avant de remplacer Mounir Zeghdoud à l’USB lors des 4 derniers matchs du championnat couronnés d’une accession en Ligue 1 Mobilis.

