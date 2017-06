Hannachi accélère les recrutements

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Comme annoncé sur ces colonnes, plusieurs joueurs sont sur le point d’opter pour la JSK, les contacts étant à un stade très avancé avec la direction kabyle.

En effet, en plus du milieu de terrain de l’USMBA, Amine El Amali, et de l’attaquant de l’USMBA, Adil Djabout, le milieu de terrain de Médéa, Salim Boukhenchouche, est également proche de la JSK. C’est ce que l’on croit savoir d’une source digne de foi qui a précisé que même si Boukhenchouche est encore lié par un contrat avec son club employeur, l’O Médéa en l’occurrence, la JSK aurait arraché l’accord des dirigeants de ce club, pour l’achat de la lettre de libération du joueur. A noter que le président Hannachi devra finaliser avec les joueurs susmentionnés demain dimanche ou, au plus tard, lundi. Ayant déjà assuré les services des défenseurs Saadou et Chetti, qui ont déjà signé leurs contrats respectifs, le président Hannachi accélérera l’opération recrutement à partir de la semaine en cours, pour faire signer d’autres éléments susceptibles d’apporter un plus à l’équipe. En multipliant les contacts avec les différents joueurs ciblés, le chairman kabyle veut en finir avec les recrutements, pour se consacrer, pleinement, au stage d’intersaison. Ainsi, cette semaine sera décisive pour le club kabyle qui pourra, si tous passe bien, clore son recrutement.

Bounoua et Khali attendent le verdict de la commission des litiges

Toujours dans le volet recrutement, le milieu de terrain de l’USMBA, Abdessamad Bounoua, et le défenseur Zakaria Khali attendent toujours le verdict de la commission des résolutions des litiges de la FAF qu’ils ont saisie. D’après une source crédible, le verdict sera connu ce lundi. Selon les informations recueillies, les deux joueurs auraient déjà signé à la JSK et n’attendraient que leurs papiers. Néanmoins et selon une source autorisée, les responsables de l’USMBA ne comptent pas laisser partir ces deux joueurs. Ce qui pourrait les empêcher de rejoindre le club kabyle, s’ils perçoivent leur dû de l’USMBA bien sûr.

