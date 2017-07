La succession de Nechma lancée

Par DDK | Il ya 14 minutes | 5 lecture(s)

La direction de l'US Béni Douala lance l'opération saison 2017-2018, en ciblant quelques entraîneurs de renom pour remplacer Sofiane Nechma, remercié après la fin de l'exercice écoulé. La succession à Nechma est, donc, lancée et pas moins de trois noms d'entraîneurs sont dans le calepin de la direction de l'US Béni Douala, pensionnaire de la division nationale amateur, groupe centre. En effet, et d'après les propos du président de section, Hocine Ammam, trois entraîneurs sont dans son viseur. «Il y a trois à quatre entraîneurs qu'on veut engager. Il y a Henkouche, Ait Mohamed et Bouziane et l'un d'eux drivera l'équipe première de l'USBD la saison prochaine. Nos objectifs ne vont pas changer et on visera toujours l'accession en Ligue 2. On a raté de peu la montée la saison écoulée, mais ce n'est que partie remise et on travaillera là-dessus pour réaliser ce rêve», soulignera le président Ammam. Et de conclure : «Pour les joueurs, on va garder l'ossature, tout en renforçant l'équipe par des joueurs de valeur qui vont apporter un plus à l'équipe la saison prochaine. Je reste persuadé que l'effectif de l'USBD sera bien garni et aura son mot à dire en championnat». La préparation est déjà lancée du côté de l'USBD. Une fois la question d'entraîneur tranchée, la direction passera au recrutement des joueurs et à ceux qui seront maintenus dans le groupe et ceux qui seront libérés.

Massi Boufatis