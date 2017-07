Le coach Khedim sur le départ

Par DDK | Il ya 14 minutes | 3 lecture(s)

Le coach de la JSE Moulediouane, Rabah Khedim, est sur le départ, sachant que plusieurs clubs veulent s'attacher ses services. C'est ce qu’a déclaré le concerné, lui-même, avant-hier : "Oui, je suis en contact avec plusieurs clubs et d'un moment à un autre, je pourrais finaliser avec l’un d’eux. Il y a l'US Bouhinoun et il y a aussi une touche avec le KC Taguemount Azzouz, en plus d’un club de palier supérieur". Et d'ajouter : «Tout va s'éclaircir dans les prochains jours. Pour la JSE Moulediouane, je ne ferme pas la porte et tout reste possible. Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve». Ainsi, le probable départ du coach Rabah Khedim n'est pas à écarter cette saison, lui qui est sollicité pour driver d’autres équipes de la wilaya de Tizi-Ouzou et des divisions honneur et pré-honneur.

Massi Boufatis