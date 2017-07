Le Mouloudia en quart de finale

Par DDK | Il ya 14 minutes | 3 lecture(s)

À la faveur de leur succès, avant-hier soir, face au représentant sud-africain Platinum Stars sur le score de 2 à 0, les Mouloudéens d’Alger valident, officiellement, le billet qualificatif aux quarts de finale de la coupe de la CAF.

En effet, accueillant au stade olympique du 5 Juillet la lanterne rouge du groupe B Platinum Stars, pour le compte de la 5e et avant-dernière journée de la phase des poules, le Mouloudia d’Alger n’a pas raté l’occasion, pour empocher les trois points et réussir la troisième victoire dans cette phase des poules sur les cinq matchs disputés. Même si les poulains de Kamel Mouassa n’ont pas présenté leur meilleure prestation, ils ont, toutefois, su comment arracher les points de la victoire, en parvenant à se hisser au prochain tour, avant même le dernier match face au CS Sfax, prévu le 9 de ce mois en Tunisie. Avec 11 points dans leur compte, les camarades de Fawzi Chaouchi feront partie des huit équipes qui disputeront les quarts de finale de cette coupe de la CAF, prévus au mois de septembre prochain. Le MCA a réussi à ouvrir la marque à la 12’, par l’entremise du capitaine Hachoud Abderahmane sur penalty obtenu par l’attaquant Mansouri. La première période s’est achevée sur ce petit avantage du MCA (1 à 0). Après la pause citron, les partenaires de Sid Ahmed Aouedj se sont procurés d’autres occasions de but, mais sans qu’ils ne parviennent à les transformer. Dans le temps mort, sur une déviation de la tête du rentrant Hadj Bouguèche, le centre avant Nekkache, d’une jolie reprise des 25 mètres, ne laisse aucune chance au gardien de Platinum Stars et envoie le cuir au fond des filets. Une victoire synonyme de qualification au prochain tour de cette compétition, qui reste l’unique objectif du club, après son élimination en demi-finale de la coupe d’Algérie face à l’ES Sétif et après avoir terminé le championnat à la deuxième place. Le deuxième match de cette avant-dernière journée de la phase des groupes mettra aux prises Mbabane Swallows (3e, 4 points) et le CS Sfax (2e, 7 points) aujourd’hui à Harare.

Aomar Moussi