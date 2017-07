Ghrib démissionne

Par DDK | Il ya 14 minutes | 6 lecture(s)

Le président du MCA, Omar Ghrib, a décidé de jeter l’éponge et de ne plus continuer à diriger le club algérois, pour diverses raisons, comme il a tenu à le déclarer pour différents médias nationaux. «Je ne peux cautionner de travailler avec des gens qui n’ont rien à voir avec le football. D’ailleurs, même les responsables de la Sonatrach m’ont proposé de rester ou de prendre un congé, mais j’ai préféré démissionner dans la dignité», a déclaré le président Omar Ghrib. Cependant, d’après des sources d’information, c’est la direction de Sonatrach qui a mis fin aux fonctions d’Omar Ghrib. À noter que c’est Merbout qui a pris l’intérim, en attendant la désignation d’un nouveau président, pour le doyen des clubs algériens. Dans l’entourage du club, on avance, d’ores et déjà, les noms de Kamel Kaci Saïd et Kamel Loungar, comme de probables successeurs d’Omar Ghrib.

A. M.