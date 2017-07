Un bon point de pris pour l’USMA

Par DDK | Il ya 15 minutes | 7 lecture(s)

La formation de Soustara, qui s’est déplacée en Tunisie pour affronter l’Ahly de Tripoli dans le match choc de cette avance-dernière journée de la phase des poules, n’a pas raté l’occasion de revenir à la maison avec un bon point. La bande de Paul Put a, en effet, réussi à arracher un match nul en faisant un but partout contre le co-leader, l’Ahly de Tripoli. Les camarades de l’excellent Benguit étaient les premiers à trouver la faille, par l’entremise du défenseur-buteur Farouk Chafaï à la 16’, suite à une erreur du gardien libyen. Mais les Usmistes ont été rejoints dans la marque à la 38’ par Anis Saltou. Les poulains du coach égyptien Talaât Youssef ont obtenu un penalty à la 48’, mais le keeper usmiste, Mohamed Lamine Zemmamouche, s’est distingué en sauvant son équipe d’un deuxième but. Les Rouge et Noir gardent, à l’issue de cette rencontre, leur leadership aux côtés de l’Ahly de Tripoli avec 8 points. Le 3e au classement, le Zamalek, qui totalise cinq points, peut s’offrir la première place aux côtés des Usmistes et des Libyens, s’il s’impose aujourd’hui face aux Zimbabwéens de Caps United (4e, 3 pts). Les camarades de Koudri n’auront besoin que d’une victoire le 9 juillet prochain face à Caps United, pour valider leur billet qualificatif aux ¼ de finales de cette prestigieuse compétition africaine qui reste l’objectif des Algérois.

A. M.