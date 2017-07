Des supporters réclament un changement

Par DDK | Il ya 14 minutes | 10 lecture(s)

Des dizaines de supporters ont observé, hier, un sit-in devant le domicile du président Hannachi, pour réclamer son départ de la tête de la SSPA-JSK.

Avant ce sit-in, les supporters avaient fait une marche, à partir de 10 heures, allant de la place de l’Olivier ou ils s’étaient rassemblés jusqu'au domicile du chairman kabyle où ils ont observé le sit-in pendant plus d’une heure de temps. Face à un dispositif sécuritaire impressionnant, les supporters ont scandé leurs logans habituels du genre “Bar akat!”, “Hannachi dégage!”. Ils r éclamaient un changement radical à la

tête du club et plaident pour un retour en force du club sur la scène et que la JSK retrouve son lustre d’antan. Pr évue initialement en direction de la wilaya, des supporters ont fini donc par réorienter

la marche vers le domicile de Hannachi, “pour s’adresser directement à lui”. Mais les manifestants apprendront par la suite que le président ne se trouvait pas chez lui. Après près d’une heure d’attente, les supporters protestataires ont fini par quitter les lieux en arpentant les grands axes de la ville dans le calme avant de se disperser. A signaler que la manifestation a perturbé la circulation routière, notamment au niveau du stade du 1er novembre et sur le boulevard Stiti devant le domicile des Hannachi. A signaler enfin la pr ésence de certains anciens joueurs et dirigeants de la JSK qui ne sont plus dans les affaires du club depuis un certain temps à l’image des Izri, Tarmoul, Iratni, l’ancien avocat du club maitre Meriem, l’ancien dirigeant Yahi et l’ancien actionnaire Rachid Kana.

M. L.