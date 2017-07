Haddad rassure Rezki sur le cas de Sidibé

Par DDK | Il ya 14 minutes | 5 lecture(s)

Après la déclaration de la direction du MOB sur le cas du joueur Sidibé Soumaila, le président Haddad Rebbouh a contacté Mustapha Rezki pour l’assurer de la bonne volonté des dirigeants usmistes qui «veulent juste préserver le joueur». D’après Rezki, le président de l’USMA est au courant de la situation dans laquelle se trouve Sidibé et il s’est engagé à venir négocier sa lettre de libération en cas de nécessité.

Plusieurs entraîneurs sur le calepin du président

Après l’échec des négociations avec Neghiz, le président Rezki nous a affirmé qu’il disposait actuellement d’une vingtaine de CV d’entraîneurs nationaux dont plusieurs sont très tentés de prendre les destinées du club des martyrs. D’après certains échos, le président ne voudrait pas vivre le scenario de Neghiz et voudrait prendre le temps qu’il faut pour désigner l’entraîneur qui répondrait au profil recherché et à la politique du club.

La CRL tranchera son cas demain

La Chambre de résolution des litiges (CRL) de la Fédération algérienne de football (FAF) tranchera le dossier du milieu de terrain malien Soumaïla Sidibé du MO Béjaïa le 3 juillet c'est-à-dire demain, a-t-on appris de la direction du club relégué en Ligue 2 Mobilis. "Sidibé a saisi la CRL alors qu'il est payé au dernier centime. On est confiants, et je suis persuadé que le joueur va être débouté", avait déclaré Rezki Mustapha le président. Le joueur malien espère être libéré du club bougiote sans contrepartie financière. Il n'a plus le droit de porter les couleurs du MOB après que ce dernier a été relégué en Ligue 2, les joueurs étrangers n'étant pas autorisés à évoluer au palier inférieur. Sidibé, l'un des rares joueurs étrangers qui se sont illustrés en championnat algérien ces dernières années, a signé un contrat de trois saisons à l'USM Alger, mais il faut attendre le verdict de la CRL demain lundi.

Z. H.