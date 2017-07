La date de reprise fixée cette semaine

Par DDK | Il ya 15 minutes | 6 lecture(s)

Une réunion de travail est prévue courant de cette semaine entre la direction du club et le staff technique pour arrêter la date de la reprise des entrainements. Cela fait suite à l’annonce, avant-hier, du bureau fédéral de fixer la date de reprise du championnat de ligue 2 Mobilis au vendredi 25 août. Selon une source proche de la direction, il sera aussi question de débattre de la liste définitive des éléments à libérer cet été et du programme de préparation d’intersaison sur lequel miseront les Béjaouis pour s’assurer le meilleur travail possible avant le coup d’envoi de la compétition officielle.

La piste Noubli s’éloigne

Comme rapporté dans notre précédente édition, la direction de la JSMB était en contact avec l’attaquant du DRB Tadjenant, Fethi Noubli. Mais un accord final n’a pu être trouvé avec le joueur qui a exigé une avance de salaires de quatre mois. Ce que les recruteurs béjaouis ont refusé, demandant au joueur de revoir ses exigences à la baisse. Selon les dernières informations en notre possession, la porte demeure entrouverte entre les deux parties pour un éventuel compromis et la piste de ce joueur n’a pas été écartée de façon définitive. Les responsables de la JSMB, qui se sont déjà assuré les services du milieu de terrain de l’US Biskra, Mohamed Benchaira, visent à renforcer leur effectif par des éléments de valeur capables d’aider leur équipe à retrouver l’élite dès la saison prochaine.

Doudane installé officiellement dans ses fonctions

C’est dans l’après-midi d’avant-hier que le nouveau directeur général de la JSMB, Karim Doudane, a été installé officiellement dans ses fonctions en remplacement de Brahim Zafour. L’ancien joueur de la JSK, du MCA et de la JSMB, qui a déjà occupé le même poste au sein du club phare de la Soummam, et en l’absence de Boualem Tiab qui se trouve en France, aura à chapeauter l’opération recrutement, commencée mercredi dernier avec la signature de Mohamed Benchaira.

B Ouari.