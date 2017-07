La Ligue de football fait appel aux vétérans

Par DDK | Il ya 35 minutes | 47 lecture(s)

À l’occasion de la commémoration du 55e anniversaire de l’indépendance qui coïncide avec le 5 juillet, la Ligue de football de la wilaya de Bouira, en collaboration avec la DJS, organise un tournoi de football vétérans. Placé sous le haut patronage de monsieur le wali de Bouira, le tournoi verra la participation de huit équipes, en l’occurrence l’AJ MBB (Associations des joueurs de MB Bouira), le MC Bouira, l’IB Lakhdaria, l’E Sour Ghozlane, l’ES Bir Ghbalou, la JS M’Chedallah, l’ARB Ain H’djar et Ain Bessam. Le coup d’envoi a été donné samedi dernier au niveau du stade Opow Rabah Bitat. Chacune des équipes participera avec un nombre de 18 personnes (16 joueurs et deux responsables). Les rencontres seront officiées par des arbitres de la LFWB avec un temps de jeu 2x30 minutes. Au cas d’égalité, se sera la séance des TAB qui départagera entre les deux équipes. Ceci dit, deux rencontres étaient au programme, hier dimanche à partir de 17h00, et qui devaient mettre aux prises les vétérans de l’IB Lakhdaria à leurs homologues d’Ain Bessam, alors que la deuxième rencontre opposera l’AJ MB Bouira à la JS M’Chedallah. Aujourd’hui, lundi, quatre rencontres sont au programme. L’E Sour Ghozlane - MC Bouira, l’ES Bir Ghbalou - ARB Ain H’djar, AJ MB Bouira - IB Lakhdaria et JS M’Chedallah - Ain Bessam. Toutefois, la finale est prévue demain, mardi 5 juillet à partir de 9 heures, avec en ouverture une joute entre deux équipes des U-13.

M’hena A.