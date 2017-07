Ahmed Aïder nouvel entraîneur

Par DDK | Il ya 34 minutes | 53 lecture(s)

L’ex-entraîneur du WR M’Sila, Ahmed Aïder, est officiellement à la tête de la barre technique de l’USO Amizour pour la saison prochaine, a-t-on appris d’une source sûre. Après deux jours de négociations et de discussions avec les dirigeants de l’USOA sur plusieurs points, Aider n’a pas hésité à accepter la mission de driver le club phare de la vallée de la Soummam la saison prochaine. Le nouveau coach de l’USOA a signé pour une saison. Dans ce même contexte, on a appris que six joueurs ont été contactés par l’USOA. Le nouveau coach devra entamer son travail le 20 juillet prochain, date de la reprise avec sa nouvelle équipe, d’après une source fiable de la direction de l’USOA. L’objectif tracé pour le prochain exercice, selon les dirigeants, c’est de jouer les premiers rôles. Ce sera l’objectif principal d’Aïder lors de son engagement. Il faut dire que le travail réalisé par l’ex-entraîneur Samy Boussekine, à la tête de l’USOA durant les deux dernières années, et les résultats enregistrés se présentent comme une pression pour le nouvel entraîneur, qui devra au minimum préserver la dynamique de l’équipe et le statut du club acquis jusque-là, à savoir une équipe qui pratique un beau football et vise le haut du tableau.

Samy H.