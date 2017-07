Retour sur une saison ratée

Par DDK | Il ya 34 minutes | 41 lecture(s)

La saison écoulée fut bien loin des attentes de l’entourage de la formation de l’USMB, dont le parcours et les performances étaient nettement meilleurs lors des précédentes saisons.

Le club cher au quartier de Remla de Béjaïa a sauvé sa peau d’une rétrogradation de justesse. Il a, cependant, réalisé l’essentiel en assurant le maintien. Certes, les ambitions et prétentions étaient grandissantes au départ avec l’esprit de jouer les premiers rôles, mais au fil des journées qui passèrent, les revers s’accumulèrent au point de voir les Unionistes ne plus faire partie des équipes en course. Il devenait évident que le club de la cité Remla était moins disposé de jouer les premiers rôles. Pourtant, la préparation avait débuté très tôt avec en majorité un renfort de qualité. La formation chère au président Tahar Louiba a terminé cette saison à la treizième place, ex-æquo avec le troisième relégable, le CRB Issers, avec un total de 38 points. Beaucoup plus que cela, la formation de l’USMB avait jeté le doute dans le championnat cette saison, en se retrouvant à quelques encablures de la fin dans une position peu reluisante et peu confortable, puisque la menace d’une rétrogradation était présente. Les dirigeants et le staff technique de l’équipé s’affairent à établir un bilan pour déterminer les points positifs et négatifs. L’équipe de Remla aurait pu être meilleure n’était les nombreux points perdus à domicile en debout de saison, sous la houlette de Djouder qui a dirigé l’équipe en 15 matchs avant que la direction ne décida de faire appel à son ex-entraîneur Mohamed Aouimeur qui connait bien la maison pour l’avoir déjà coaché. En revoyant les rencontres de ce championnat, l’USMB a réalisé un parcours des plus timides (10 défaites dont 3 à domicile, 11 nuls dont 7 au stade Benallouache et 9 victoires dont 4 à l’extérieur). Les coéquipiers de Fatah Chelgou pouvaient certainement faire mieux, eux qui n’ont inscrit que 29 buts, alors que la Ligne défensive de l’équipe était assez fébrile en encaissant la bagatelle de 32 buts. C’est dire qu’il y a quelque chose à revoir pour les gars de Remla si leurs prétentions de revenir au mieux dès la prochaine échéance. Certainement et depuis bien longtemps, ce sera l’année la plus dérisoire du club qui prétendait à bien meilleur. Plus que cela, il était l’un des favoris à l’accession. Que s’est-il donc passé ? Dans l’ensemble, malgré l’efficacité de la ligne offensive avec 29 réalisations, la ligne défensive de l’équipe était assez fébrile en encaissant la bagatelle de 32 buts. C’est dire qu’il y a quelque chose à revoir pour les gars de la cité Remla qui doivent revoir leurs cartes en optant par étoffer l’effectif particulièrement dans la charnière défensive. En tout cas, les gars de Remla semblent avoir retenu la leçon pour apporter les correctifs nécessaires à l’équipe si l’on envisage de jouer les premiers rôles. Certains joueurs ont donné satisfaction sur lesquels la confiance peut être renouvelée, mais d’autres joueurs par contre auront été bien en dessous des espoirs fondés en eux. Par ailleurs, la grande satisfaction c’est que pas moins de six juniors ont été promus cette saison en équipe fanion. Ces juniors se sont très vite adaptés en équipe première. Autant dire qu'avec ces jeunes, il n'est pas interdit de penser que l’USMB est promu à un bel avenir.

Samy H.