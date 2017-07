Mustapha Dahleb parrain de la 6ème édition

Par DDK | Il ya 33 minutes | 84 lecture(s)

La sixième édition du tournoi international de football des U14 débutera aujourd’hui, au stade communal Salah Benallouache, avec la participation de 16 clubs dont 2 de Tunisie. Ce tournoi, organisé par le CR Béjaïa, avec l’aide d’industriels et des autorités locales, sera parrainé cette année par la star des années 70/80 du PSG et de la sélection nationale, Mustapha Dahleb, un enfant de la région. Les 16 clubs participants sont répartis en 4 groupes de 4 équipes chacun. Aujourd’hui, les rencontres de poules (20 mn direct) auront lieu et détermineront les 8 équipes qui animeront, demain, les ¼ de finale (2X15mn), dans la matinée, et les ½ finales (2X15mn) dans l’après-midi. La finale (2X20mn) est programmée pour après-demain mercredi à 9H30, au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa. Elle sera suivie d’un match gala entre les anciens joueurs du MOB-JSMB et les anciens joueurs des équipes nationales 82/86, avant de laisser place aux remises de cadeaux et trophées aux vainqueurs et participants. Les 16 clubs participants sont : le CR Béjaïa, club organisateur; le FC Hammamet (Tunisie); le CO Kram (Tunisie); MB Kaous (Jijel); ASSWJ (Jijel); BS Kais (Khenchela); CAMSA (Souk-Ahras); CASA (Souk-Ahras); EDZ (Souk-Ahras); RSI Illoula (Tizi-Ouzou) ; ASCA Beni Douala (Tizi-Ouzou); MSP Batna; ES Tahammamet (Batna); JTO (Ghardaïa); CSG Oued el Athmania (Mila) et AAS CSC (Constantine). Signalons que cette édition est marquée par le forfait du tenant du titre, l’AMFJ Tébessa.

Z. H.