Le verdict de la CRL tombera aujourd’hui

Les supporters et la direction du MOB attendent avec impatience le verdict de la CRL qui sera rendu aujourd’hui sur le conflit qui oppose le club à six joueurs qui se sont plaints de ne pas avoir été régularisés.

Il s’agit pour rappel de Khadir, Lakhdari, Bentayeb, Messaadia, Salhi et Sidibé. Précisons que Bencherifa, premier joueur à avoir déposé son contrat, a eu gain de cause et que la CRL a sommé la direction de le payer, alors que Rahmani a été libéré par la direction après avoir trouvé un terrain d’entente avec lui. Le président du conseil de gestion du MOB, Mustapha Rezki, s’est dit très confiant quant à l’issue de ces affaires : «Nous avons déposé un dossier très consistant concernant les 6 joueurs et je suis très confiant, la CRL tranchera en notre faveur». Les fidèles supporters du MOB souhaitent un dénouement rapide de cette affaire pour passer à l’étape suivante qui concerne le recrutement d’un entraîneur et de joueurs susceptibles de porter haut les couleurs vert et noir la saison prochaine, car le temps presse et le flou persiste encore. Cinq jeunes espoirs signeront des contrats pro Même si l’opération recrutement de joueurs n’a pas encore débuté au MOB, les dirigeants ont établi la liste des éléments qui seront promus en seniors la saison prochaine. Des contrats professionnels de longue durée leur ont été préparés. Aggar a déjà signé le sien la semaine dernière, alors que Bordjah, Benamara et Rahal Massinissa ont été convoqués au bureau du président pour parapher leurs contrats. Concernant le joueur Touati, celui-ci dispose déjà d’un contrat et il sera convoqué pour son renouvellement. Ces 5 joueurs, qui ont brillé lors des derniers matchs du championnat avec les seniors, seront d’un grand apport pour le club, notamment en ces moments difficiles que traverse le MOB et le départ de plusieurs joueurs.

Z. H.