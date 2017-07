«Honte à ceux qui ont initié ce sit-in devant chez moi»

Par DDK | Il ya 34 minutes | 85 lecture(s)

Le président Hannachi n’a pas apprécié le sit-in observé par des supporters, avant-hier devant chez lui, pour réclamer son départ.

Réagissant à cette action, le chairman kabyle n’a pas mâché ses mots. Il a affirmé qu’il ne laisserait pas la JSK entre les mains de voyous : «Le rassemblement effectué devant mon domicile est une honte pour ses initiateurs. Pour moi, ce comportement est celui de voyous. La JSK est un symbole et en tant que président du club le plus titré, je ne laisserai pas le club entre les mains de voyous», a déclaré Hannachi, avant d’ajouter : «Ceux qui se sont rassemblés devant ma maison ne représentent pas la Kabylie ou au moins les supporters de la JSK, qui se trouvent dans tout le territoire national. C’est indigne ce qu’ils ont fait.» Très remonté contre ses opposants, Hannachi compte réagir après ce qui s’est passé avant-hier : «Je ne vais pas me taire. Je vais déposer une plainte auprès des services compétents pour interdire dorénavant des rassemblements devant mon domicile. Des caméras de surveillances ont été installées et ceux qui se sont comportés de la sorte seront interpellés par les services de sécurité», tonnera-t-il. Poursuivant son attaque contre ses opposants, le président Hannachi a accusé une personne, dont-il n’a pas cité le nom, d’être derrière ce rassemblement tenu devant son domicile. Il dira à ce sujet : «Celui qui est derrière cette contestation c’est celui à qui j’ai remis tout un dossier pour me succéder depuis quelque temps. C’est lui qui a remis le dossier à l’opposition pour me casser. À présent les masques sont tombés et je resterai président de la JSK jusqu'à ce que je trouve une personne digne pour lui remettre les clés du club.» Pour savoir s’il songe à quitter la JSK, Hannachi a répondu par la négative, en affirmant une nouvelle fois que son départ dépendra de la venue d’une personne capable de prendre le club : «Je ne partirai pas tant qu’il n’y a pas une personne valable, je dis bien valable, pour prendre les rênes du club», a-t-il ajouté.

«Le retour de Zaabia en bonne voie»

Le nom de l’attaquant libyen Mohamed Zaabia a été évoqué dans l’entourage du club kabyle pour un probable retour à la JSK. «L’attaquant Zaabia est à Tizi-Ouzou. Le joueur est emballé d’endosser, à nouveau, le maillot de la JSK dès le prochain exercice. On a eu une discussion avec lui et il a affirmé qu’il veut être avec nous. Les pourparlers sont en bonne voie entre lui et la direction. Même sa lettre de libération n’est pas compliquée. Si les négociations aboutissent, il sera avec nous», confirme Hannachi.

«Je poursuivrai les dossiers de la nouvelle saison dans la sérénité»

Malgré la réaction de contestation des supporters qui réclament son départ, le président Hannachi ne semble pas perturbé. Il affirme qu’il poursuivra les dossiers de la nouvelle saison dans la sérénité : «Le sit-in ne me déstabilisera pas et ceux qui le croient se trompent. Je poursuivrai les dossiers de la nouvelle saison dans la sérénité», a conclu Hannachi son intervention.

M. L.