Djabout signera aujourd’hui

Par DDK | Il ya 34 minutes | 57 lecture(s)

L’attaquant Adil Djabout est attendu, aujourd’hui à midi à Tizi-Ouzou, pour parapher son contrat avec le club kabyle. Le joueur a tout conclu avec les responsables kabyles et il ne lui reste que la signature pour officialiser sa venue à la JSK. Joint par nos soins hier, le joueur affirme : «J’ai eu une conversation téléphonique avec le président Hannachi hier soir (samedi, ndlr) et je l’ai informé que je ne peux pas venir dima-nche. Cependant, je serai à Tizi-Ouzou ce lundi (aujourd’hui, ndlr). J’ai donné une parole d’homme au président Hannachi et je serai à Tizi-Ouzou pour parapher mon contrat et officialiser ma venue au club kabyle.»

M. L.