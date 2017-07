Aklil 2e recrue

Par DDK | Il ya 34 minutes | 53 lecture(s)

La filière de l’US Biskra semble être privilégiée encore par les recruteurs de la JSM Béjaïa. La touche du coach Mounir Zeghdoud n’est sans doute pas étrangère à cet intérêt. Ainsi, après le milieu de terrain, Mohamed Benchaira qui a paraphé, mercredi dernier, un contrat de deux ans au profit des Vert et Rouge de la Soummam, hier, dimanche, en fin d’après-midi, c’était au tour de son équipier et néanmoins axial, Nazim Aklil, de lui emboiter le pas, devenant ainsi la seconde recrue Béjaouie de ce mercato estival. Juste après sa signature, le néo Béjaoui dira face à la presse : « je suis heureux d’annoncer mon engagement avec la JSM Bejaia, un club qui n’est pas à présenter et que j’ai rejoint pour jouer le challenge de l’accession. Cela dit, je ne vous cache pas que l’entraineur Zeghdoud m’a beaucoup encouragé pour signer à la JSMB. J’espère réussir une seconde accession de suite avec, cette fois, ma nouvelle équipe.» Faut-il rappeler que Nazim Aklil a fait toutes ses classes à l’USM Alger avant d’atterrir à l’ASMO puis à l’US Biskra lors de la seconde moitié de l’exercice écoulé. Zeghdoud qui connait bien le joueur, a beaucoup insisté pour l’avoir dans l’effectif de la JSMB. Avec la présence de Merbah et Allali dans l’axe de la défense, la concurrence sera encore plus rude dans ce compartiment avec la venue d’Aklil. Ce dernier a, de l’avis de bon nombre d’observateurs, réalisé une saison époustouflante avec l’US Biskra, couronnée, pour rappel, d’une accession en ligue 1 Mobilis.

B Ouari.