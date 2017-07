Ça négocie avec Bouarata

Par DDK | Il ya 57 minutes | 101 lecture(s)

La direction du MO Béjaïa n’a pas encore tranché sur le cas du futur entraîneur qui drivera les Vert et Noir la saison prochaine en Ligue 2 Mobilis, même s’il se dit que la tendance Bouarata aurait pris de l’avance.

À croire, en effet, ce qui se dit dans l’entourage du club, Mustapha Rezki avec ses collaborateurs disposent d’une longue liste qui comprend une dizaine d’entraîneurs avec lesquels des contacts préliminaires auraient été déjà établis, sans pour autant aller plus loin, encore moins avoir passé à l’étape des négociations, sauf pour un. Cette liste comprend des noms connus sur la scène footballistique, à l’image de Bouarata, Hamdi, Leknaoui, Cherif El Ouazani, ou encore le duo Moussouni - Rahmouni qu’on dit partant de la JSK, ainsi qu’Osmane et tant d’autres. D’après une source proche de l’entourage du président, le futur entraîneur du MOB émergera toutefois du trio Leknaoui - Hamdi - Bouarata qui aurait plus de chances de rejoindre Béjaïa au vu de la disponibilité manifestée. Le choix sera tranché, ajoute-t-on, en fonction des détails sur le profil recherché et de celui qui sera le plus disposé à adhérer à la politique prônée par les dirigeants actuels. Et tout porte à croire que ce sera vraisemblablement Bouarata avec qui les négociations sont à un stade avancé.

Vers le retour de Toual Athmane

Par ailleurs et du côté effectif, l’ex-gardien de l’USMBA, Athmane Toual qui est en fin de contrat avec son club, pourrait bien atterrir à Béjaïa dans les prochains jours, pour négocier son probable retour au MOB après ses deux saisons passées avec ce club, couronnées d’une accession historique en Ligue 1 Mobilis. D’après certains échos, Toual est très intéressé pour un retour à Béjaïa où il a laissé une bonne image et a gagné la sympathie du public béjaoui. C’est sans doute lui qui serait sous entendu par cette voix officielle qui a laissé entendre, hier, qu’un gardien de but et un attaquant bien connus sur la scène footballistique, sans pour autant divulguer leurs noms, signeront aujourd’hui au profit du MO Béjaïa.

Installation de trois commissions

Le président du conseil de gestion du MOB, Mustapha Rezki, a installé officiellement, avant-hier dimanche, trois commissions. Il s’agit de la commission recrutement qui sera composée de Mustapha Rezki, Fatah Bouimedj, Djelloul Meddas et Kamel Benachour, de la Commission logistique et administratif dont Kamel Benachour et Fatah Bouimedj sont ses membres, et la commission sécurité qui est confiée à Said Benferchouli et Khaled. Par ce geste, Rezki veut répartir les différentes tâches tout en responsabilisant leurs membres qui seront comptables devant le conseil de gestion.

Le verdict de la CRL reporté !

Sur un autre plan, on a appris, hier en milieu de journée, que les dirigeants du MOB qui étaient en déplacement à Alger concernant l’affaire de la CRL et les six joueurs qui l’ont saisi pour non perception de leurs salaires, ont été surpris d’apprendre sur place que ladite commission (CRL) a été dissoute par le président de la FAF, Kheiredine Zetchi et il faut attendre l’installation d’une nouvelle composante de la CRL pour connaître le verdict de l’affaire des 6 joueurs ayant déposé leurs contrats. Signalons que les joueurs concernés par cette affaire sont respectivement Lakhdari, Khadir, Bentayeb, Sidibé, Messadia et Salhi.

