Belgherbi (USB) et Belmessaoud (ESB) signent

Par DDK | Il ya 55 minutes | 90 lecture(s)

La JSM Béjaïa a enregistré, hier, les signatures de l’attaquant de l’US Biskra, Abdelouahid Belgherbi (27 ans) et de Belmessaoud de l’ES Béni Douala. Les deux joueurs ont paraphé un contrat de deux ans chacun. Belgherbi est le troisième joueur à signer pour la JSMB en provenance de l’USB cet été, après Benchaira et Aklil. Belgharbi portera le n°19. Pour rappel, cet attaquant de métier a déjà porté les couleurs de la JSMB il y a trois saisons, avant de rejoindre l’O Médéa puis l’ABS Boussaâda. Le joueur qui a été présenté à la presse, hier, juste après avoir signé, dira: «C’est avec un grand plaisir que je rejoins une nouvelle fois une équipe ambitieuse comme la JSMB. Tout comme mes camarades Benchaira et Aklil, il faut dire que le coach Zeghdoud qui connait bien mes capacités m’a énormément encouragé pour revenir à la JSMB avec laquelle je voudrais relever le challenge de l’accession après l’avoir fait avec l’USB.» Belmessaoud, pour sa part, portera le N°4. «Je suis un joueur ambitieux et l’offre des Béjaouis ne se refuse pas pour un joueur qui vient de la division amateur, et puis c’est un honneur pour moi de rejoindre un grand club comme la JSMB et le challenge de l’accession m’a beaucoup excité aussi», dira-t-il.

Reprise le 10 juillet

Par ailleurs, après près de deux mois de repos, l’équipe s’apprête à reprendre les entraînements le 10 juillet prochain au stade de l’UMA, sous la houlette du nouveau staff technique mené par l’entraîneur en chef, Mounir Zeghdoud.

B Ouari.