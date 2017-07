«Heureux de rejoindre la JS Kabylie»

Par DDK | Il ya 55 minutes | 115 lecture(s)

Le milieu de terrain Salim Boukhenchouche a officialisé sa venue à la JSK, avant-hier, en paraphant un contrat de trois saisons. Tout en affichant sa grande joie de rejoindre le club kabyle, le joueur promet de tout faire pour réussir son passage à la JSK.

La Dépêche de Kabylie : Quel est votre sentiment après l’officialisation de votre venue à la JSK ?

Salim Boukhenchouche : Je suis très heureux de rejoindre un grand club comme la JSK. Je suis très content d’opter pour ce prestigieux club qui est connu pour ses nombreux titres. Je ferai tout pour que je sois à la hauteur de la confiance placée en moi par les responsables kabyles.

Comment se sont déroulées les négociations avec la direction kabyle ?

Les négociations se sont déroulées dans de bonnes conditions et le président Hannachi m’a convaincu en un laps de temps très court. Tout le monde à la JSK m’a bien accueilli et je suis très heureux de rejoindre le club le plus titré du pays.

Qu’est-ce qui vous a motivé à signer à la JSK malgré que vous ayez eu d’autres propositions ?

C’est vrai que j’ai eu plusieurs propositions, mais j’ai opté pour la JSK car c’est un grand club avec qui je prétends à réaliser mes ambitions. Je suis persuadé que j’ai fait le bon choix et je ne lésinerai pas sur les efforts pour être à la hauteur.

On croit savoir que votre ami Benaldjia vous a encouragé à rejoindre la JSK…

Effectivement, Benaldjia m’a conseillé de rejoindre la JSK sans hésitation, en m’informant que je ne regretterai pas mon choix. Cela m’a vraiment motivé et j’ai signé un contrat de trois saisons.

Quels sont vos objectifs avec le club kabyle ?

En rejoignant le club kabyle, je prétends à réaliser plusieurs objectifs. En plus de m’imposer et d’apporter un plus, je prétends à gagner des titres avec ce prestigieux club dès ma première année. La JSK est une grande équipe et Inch-Allah avec la solidarité de tout le monde, le club retrouvera son lustre en jouant les premiers rôles dans les différentes compétitions.

Un mot pour les supporters de la JSK qui attendent beaucoup de vous pour apporter un plus à l’équipe lors du prochain exercice…

Je sais que les supporters attendent beaucoup de leur équipe et je leur dirai qu’en tant que joueurs, on fera tout pour que la JSK réussisse sa saison. Avec leur soutien, la JSK réussira de belles choses Inch-Allah.

Propos recueillis par M. L.