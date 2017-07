L’AG Ordinaire fixée au 5 juillet

Par DDK | Il ya 57 minutes | 76 lecture(s)

Le club sportif amateur SS Sidi-Aïch, évoluant en division Honneur de la ligue de football de Béjaïa, tiendra ce 5 juillet à compter de 17h, son assemblée générale ordinaire, sous la présidence de Hakim Dahmani. Ce conclave sera consacré à la présentation, pour approbation, des bilans moral et financier du premier semestre 2017, et ceux de la saison sportive 2016/2017. A noter que cette assemblée générale ordinaire intervient dans une période propice, car le SSSA, doyen des clubs de Kabylie, souffre de l’absence de supports budgétaires. Aussi, hormis les subventions allouées par l’État, qui sont, d’après les responsables, ‘’dérisoires’’, aucune autre source de revenus n’est venue au secours du prestigieux club de la vallée. À signaler que l’équipe senior, drivée par l’ancien joueur de l’USM Annaba et de l’US Biskra, Samir Amaouche, vient d’achever la saison 2016/2017 à la 3e place du classement général, derrière le SRB Tazmalt (2e), et l’US Soummam (1er) qui a remporté le titre de champion et accédé en Régionale 2. Enfin, le président de SSSA, Hakim Dahmani, qui a fait part de la tenue de cette assemblée générale ordinaire, a indiqué qu’elle se déroulera à la salle des délibérations de l’APC. Près d’une centaine de membres prendront part à ce conclave.

Samy H.