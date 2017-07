Le MOB finalise son marché

Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

La direction du MOB vient de faire signer quatre nouveaux joueurs. Il s’agit de Bouledieb Billel, Nezouani Abdelhalim, Bencherif Ali (gardien de but) et Soltane Amir. Le défenseur axial de l’US Biskra, Billel Bouledieb, a signé, avant-hier mardi, un contrat de 2 ans au profit du MOB. A rappeler que l’enfant de Mila, né le 13 novembre 1988, a porté les couleurs de plusieurs clubs, à l’image du CA Batna, la JSM Skikda, le DRB Tadjnanet et bien sûr l’USB. La direction a opté pour ce joueur, pour combler le vide laissé par le départ massif de joueurs cette fin de saison. Nezouani Abdelhamid, ailier gauche du DRB Tadjananet, a, également, paraphé un contrat de 2 ans avec les Crabes. L’enfant de Bouskene (Médéa), né le 25 janvier 1985, a déjà porté les couleurs du RCA et de l’AS Boussaada. Bencherif Ali, gardien de la GC Mascara, a, lui aussi, signé son contrat d’une durée de 2 ans. Le natif de Tiaret, né le 26 septembre 1988, a porté les couleurs du MCS et du PAC avant d’opter pour le GCM. Le dernier à parapher son contrat est Soltane Amir, 24 ans, de l’ES Koléa qui a signé pour une durée de 3 ans au profit du MOB. Pour rappel, et ayant marqué 16 réalisations lors de l’exercice sportif écoulé, Soltane, originaire de Beni-Ksila, a été sacré meilleur buteur de la DNA. Par ailleurs le talentueux milieu de terrain de la catégorie espoir du MOB, Slimane Benamara, a signé, hier, son premier contrat professionnel d’une durée de 5 ans. Benamara s’est illustré lors des derniers matchs du championnat qu’il a joués en seniors, en réalisant de très belles prestations, chose qui a poussé la direction à le convaincre de signer un contrat en faveur du club.

