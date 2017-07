Benmeddour (ASK) et Bensayeh (ESB) engagés pour deux ans

Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

Les choses s’accélèrent cette semaine chez la JSM Béjaïa en matière de recrutement. En effet, en fin d’après-midi d’avant-hier mardi, le gardien de but de l’AS Khroub, Mounir Benmeddour (29 ans), a signé un contrat de deux ans au profit des rouge et noir. Le néo keeper béjaoui, qui a été recommandé par l’entraîneur des gardiens de but, El Hadi El Amrani, portera le n° 30 sous les couleurs de la JSMB. D’autre part, l’attaquant de l’ES Béni Douala, Réda Bensayeh, qui a paraphé, lui aussi, un bail d’une même durée avec la JSMB, pour laquelle il a joué par le passé avant de rejoindre l’ES Béni Douala, portera le n° 11. L’enfant de Bouira, qui a réalisé une saison prolifique en buts avec la formation des Ath Douala (15 réalisations), a eu ces premiers mots après avoir officialisé son retour à la JSMB : «Je suis heureux de pouvoir jouer à nouveau avec la JSMB avec laquelle je souhaite réaliser une grande saison qui sera couronnée, pourquoi pas, par une accession en Ligue 1. Je remercie, aussi, les dirigeants pour leur confiance, et pour ma part, je ferai de mon mieux pour répondre à leurs espérances et celles des supporters». A titre de rappel, les recruteurs de la JSMB ont réussi, jusque-là, à faire signer sept nouveaux éléments venant de trois clubs. Il s’agit du quatuor de l’US Biskra : les deux milieux, Mohamed Benchaïra et Salah Séghir, l’axial Nazim Aklil et l’attaquant, Abdelouahid Belgherbi, ainsi que le duo de l’ES Béni Douala : le milieu défensif, Kamel Belmessaoud, l’attaquant, Réda Bensayeh, et le portier Mounir Benmeddour qui vient de l’AS Khroub.

B Ouari.