Rahmouni et Moussouni maintenus

Le président Hannachi a fini par trancher de maintenir le duo Rahmouni-Moussouni à la tête de la barre technique des Canaris.

Le chairman kabyle a rencontré en effet ses deux entraîneurs, avant-hier, au siège de la JSK. Il leur a affirmé qu’ils étaient maintenus et qu’ils dirigeront l’équipe la prochaine saison. Le président kabyle qui avait déclaré qu’il allait recruter un entraineur en chef a donc fini par reconsidérer les choses après que Rahmouni et Moussouni eurrent refusé de travailler sous les ordres d’un nouvel entraîneur. Le nom de l’ex-joueur Slimane Raho est aussi évoqué pour un retour aux affaires du club, mais rien de concret pour le moment. A signaler que par le passé, Raho avait décliné une offre des dirigeants de la JSK qui lui proposaient le poste du manager général. Sur un autre registre, on a appris que la reprise des entraînements est prévue pour le 15 juillet, en perspective de la prochaine saison. C’est ce qu’on croit savoir d’une source proche de la direction du club. Les Kabyles entameront donc le travail pendant quelques, jours avant de rejoindre la Tunisie ou la Pologne pour le stage de préparation.

Samy Idres jette l’éponge

Le président du club sportif amateur, Samy Idres, a démissionné avant-hier de son poste de président du CSA. Il a en effet convoqué une assemblée générale extraordinaire où il a expliqué les raisons qui l’ont poussé à partir. Et c’est Meftah Halim et Zeghdoud Mohamed qui assurent l’intérim pour l’heure. A signaler que le CSA possède plus de 70% du capital de la SSPA-JSK.

