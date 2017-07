Tournoi international en hommage à feu Djamel Tidjiza

Par DDK | Il ya 10 minutes | 1 lecture(s)

L’association des anciens volleyeurs de Béjaïa, présidée par Omar Bouiche, en collaboration avec la Fédération algérienne de volley-ball, la DJS de Béjaïa et la Ligue de wilaya, organise à la mémoire du défunt Djamel Tidjiza, membre fondateur et ex-président de l’ASW Béjaïa, un grand tournoi international de volley-ball (hommes et filles), demain (vendredi) à la salle de l’OPOW. Ce tournoi verra la participation, chez les hommes, des vétérans de Béjaïa, de Tunisie, de la Ligue d’Alger et les ex-internationaux algériens. Chez les filles, il y aura la participation des clubs de l’ASWB, NC Béjaïa, Hammam El Chet (Tunisie) et l’équipe nationale junior. Signalons que la matinée du vendredi sera consacrée aux ½ finales alors que l’après-midi verra le déroulement des finales chez les hommes et filles. Apostrophé sur le sujet, Bouiche Omar, président de l’association des anciens volleyeurs de Béjaïa, organisatrice de ce tournoi, dira : «C’est une reconnaissance pour son parcours en tant que président d’une grande association sportive (ASWB). C’est une occasion aussi pour que personne ne l’oublie, une manière de s’opposer à l’oubli d’un homme qui a tout donné pour le sport en général et le volley-ball en particulier. En lui rendant hommage, nous voulons dire à sa famille et en particulier à sa petite famille que nous aimons tous Djamel et que nous n’oublions jamais ses aides et ses conseils. Aussi, je profite de cette occasion pour inviter tous les volleyeurs et volleyeuses, ses amis, sa famille et toutes les personnes l’ayant côtoyé à venir demain à la salle Opow le matin à 9h et le soir à 15H30. J’invite aussi ses collègues de travail, ceux de la Subaquatique, le conservatoire, ses voisins du quartier Houma Karamane à venir pour la réussite de l’évènement.

Propos recueillis par Z. H.