Le WA Béjaïa champion d’Algérie en minimes filles…

Le Widad Athletic de Béjaïa (WAB) a été, avant-hier, sacré champion d’Algérie pour la 5ème fois consécutive, en battant le MB Béjaïa sur le score de 3/0 (25/13, 25/11 et 25/15). Les huit équipes qualifiées au challenge national que la salle Opow de Béjaïa a accueilli les 1er, 2 et 3 juillet deniers, sont repartis en deux groupes de quatre équipes chacun. Le WAB s’est qualifié en ½ finale après avoir battu, dans la poule B, le NRS (3/1), le MBB (3/1) et le SAS Ain Smara (3/0) avant de battre en ½ finale le RC Béjaïa (3/1, 25/14, 13/25, 25/13 et 25/10). Avec ce cinquième titre d’affilée de champion d’Algérie, le WAB a prouvé que c’est une équipe qui fera mal dans un proche avenir car un grand travail de base se fait au niveau des petites catégories.

… Et l’ASW Béjaïa chez les cadettes

Chez les cadettes, c’est l’ASW Béjaïa qui a décroché le titre de champion d’Algérie pour la sixième fois consécutive, en battant le MB Béjaïa sur le score de 3/1 (25/17, 25/21, 20/25 et 25/16). L’ASWB qui a joué dans la poule 1 a battu le NRS (3/0), le RCB (3/1) et le GSC (3/0) avant d’écarter en ½ finale le WAB sur le score de 3/2 (25/14, 17/25, 25/22, 25/25 et 15/10) alors que son adversaire en finale, le MBB, a battu le RCB par 3/1. Avec ces probants résultats, Béjaïa a démontré qu’elle est un pôle de développement du volley-ball au niveau national sur laquelle il faut compter pour alimenter les différentes sélections nationales.

