La sélection du centre remporte le trophée

La sélection régionale du centre a remporté, lundi dernier, le trophée de la première édition du tournoi international de handball, seniors dames, dédié à la mémoire de Amara Samia.

Les Algéroises se sont imposées par un seul but d’écart (21 - 20) devant les demoiselles de fer du CSA Mouloud Mammeri, qui n’ont pas à rougir de cette défaite, elles qui ont fourni une prestation de haute qualité. En effet et n’était le manque d’expérience, les coéquipières de Cherifi auraient pu largement sortir vainqueurs sans que personne ne trouve à redire lors de cette finale qui s’est jouée devant des gradins archicombles de la salle OMS du stade 1er novembre et qui a été d’un niveau très élevé. Un régal pour le public des grands jours qui a fortement apprécié la prestation, surtout la fougue des deux finalistes qui furent à la hauteur des attentes des amoureux de la petite balle. Soutenues et encouragées par la foule, les Kabyles ont donné du fil à retorde aux Algéroises avant de céder sur un but dans l’ultime seconde de la partie. À signaler que la troisième place est revenue à la JS Ouzellaguene qui a pris le dessus (26 - 15) sur la formation tunisienne de Bizerte. La formation tunisienne d’El Minzah s’est contentée, elle, de la 5e place devant le NRF Constantine qui arrive en 6e positon. À l’issue de cette finale, il a été organisé une cérémonie de remise de récompenses rehaussée par la présence de nombreux invités de marque, notamment le président de l’APW, le DJS de Tizi-Ouzou, la famille Amara, Djaâfar Yefsah ancien haut cadre du MJS, des députés, des responsables de la fédération de hand-ball, du représentant de l’APC de Tizi-Ouzou. Ainsi, le comité d’organisation a tenu à récompenser en premier le meilleur buteur du tournoi, la meilleure joueuse, avant de décerner des trophées en guise de reconnaissance aux DJS de Tizi-Ouzou, à la famille Amara, au P/APW, au représentant de l’APC, aux chefs de délégation, à l’ancien président de la fédération de hand-ball, à Djaffer Ait Mouloud président du comité d’organisation, à la directrice de la résidence universitaire de Draâ Ben Khedda pour ne citer que ceux-là. Une première étape qui a été suivie par la remise des trophées aux équipes d’Ouzellaguene et de Bizerte avant la remise des médailles et des trophées, respectivement, au CSA Mouloud Mammeri et le vainqueur du tournoi, à savoir la sélection régionale du centre. Des remises qui se sont déroulées dans une folle ambiance et sous de chauds applaudissements du public. Toutes les délégations qui ont pris part à cette manifestation, qui s’est déroulée du 29 juin au 3 juillet, ont unanimement souligné que cette première édition a été un véritable succès tant par le niveau de jeu, la qualité de l’organisation que par l’ambiance conviviale qui a prévalu dans et en dehors de la salle. C’était vraiment l’apothéose et le jeune président du CSA/Mouloud Mammeri, Chabane Lyes, peut se targuer d’avoir réussi un grand défi. En somme, ce fut un vibrant hommage qui a été rendu à cette grande handballeuse qu’était Samia Amara, gardien de but, décédée à l’âge de 27 ans. La défunte était affectée au palais de justice de Médéa, où elle exerçait la fonction de juge avant sa disparition tragique, à la fleur de l’âge, en 1993. À signaler que cette première édition a été organisée par le Club sportif Mouloud Mammeri, sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec la wilaya de Tizi-Ouzou, la DJS, l’APW, la Fédération algérienne de hand-ball, la Ligue régionale du centre et la Ligue de hand-ball de Tizi-Ouzou.

S Klari.