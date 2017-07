Et le CRB s’offre sa 7ème !

Par DDK | Il ya 10 minutes | 1 lecture(s)

Quelle fut longue l’issue de cette finale de la coupe d’Algérie à se dessiner. Il aura fallu, en effet, attendre la 117e minute de la partie (prolongations) pour voir enfin le rentrant en cours de match, Yahia Cherif, ouvrir la marque et délivrer les férus du Chabab en grand nombre au stade du 5 juillet. Ce fut alors le délire. Un moment où l’ESS ne pouvait espérer grand chose à à peine 3 minutes du coup de sifflet final. Un petit but qui rompt ainsi l’ESS avec sa légendaire tradition de jamais de finale sans trophée. C’est aussi une grande première pour le coach marocain Badou Zaki qui rentre, ainsi, chez lui avec le trophée qui scelle de la sorte une inattendue consécration pour le Chabab qu’il avait rejoint avec un modeste objectif de sauver l’équipe qu’il avait pris en pleines turbulences. Le voilà qu’il termine la saison avec la coupe d’Algérie. Pour revenir à la partie, elle était loin de refléter cette partie avec un grand attrait en spectacle ou en buts. L’enjeu et la chaleur ont sans doute tout bridé, ce qui a fait que la bataille a été concentrée en milieu de terrain et rares ont été les incursions enregistrées de part et d’autres, même si l’ESS avait pris quelque peu le dessus au fil des minutes, notamment en seconde mi-temps. C’est dire que le but de Yahia Cherif était venu à un moment où quasiment personne ne s’y attendait. Il venait de recevoir une balle sur la ligne des dix mètres, quasiment loin de toute surveillance rapprochée. Il exécute alors le portier sétifien d’un beau tir croisé à ras de terre. Il venait de sceller le sort de la partie et sonner les larmes de joie de tout le peuple du CRB qui renoue avec les titres. La nuit allait, sans doute, être longue du côté de Belcourt où on allait fêter ce septième trophée de l’histoire du club.

Arezki Houheche.