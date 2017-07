Katia Hamoumraoui de l’AC Sidi-Aïch médaillée d’argent

Par DDK | Il ya 22 minutes | 1 lecture(s)

La jeune lanceuse de disque, Katia Hamoumraoui de la catégorie des moins de 18 ans (U18) et pensionnaire de la formation de l'AC Sidi Aïch, a décroché, dimanche dernier, la médaille d’argent aux 13es championnats d’Afrique d’athlétisme des U20, qui se déroule à Tlemcen, avec un lancé de 39.17 alors que la médaille d’or est revenue à l’Afrique du sud. Pour rappel, Katia Hamoumraoui est championne d’Algérie de sa catégorie avec 39.41. Une belle performance de cette jeune lycéenne athlète qui s’entraîne dans de très mauvaises conditions, mais qui possède de très grandes qualités pour devenir une grande championne de la discipline dans un très proche avenir, pourvu qu’elle soit bien prise en charge. Joint par téléphone, le DTS de l’ACSA, Kamel Merar a déclaré : «Elle n’a pas pu pulvériser son propre record à cause du vent latéral au stade de Lala Setti, situé à plus de 800 mètres d’altitude, lieu où s’est déroulée la compétition. Ce qui a gêné les athlètes. Mais l’essentiel pour nous c’est qu’elle a honoré le pays et la ville de Sidi-Aïch et toute la Kabylie en décrochant cette médaille d’argent chez les U20. Je la félicite pour cette performance. Avec un peu plus de moyens, elle aurait pu faire mieux. Les pouvoirs publics doivent s’occuper de ces jeunes si on veut avoir des champions du monde. On obtient chaque année des titres même avec des moyens dérisoires et les autorités n’organisent même pas une petite réception pour encourager nos athlètes». Pour conclure, M. Merrar dira : «La région de Sidi-Aïch est un vivier de champions, mais les moyens financiers et infrastructurels nous fond énormément défaut. Donnez-nous les moyens on vous formera des champions dans toutes les disciplines.» de son côté, la championne en herbe a déclaré à la fin de la compétition : «Je suis très contente de cette médaille. J’aurais bien voulu offrir au peuple algérien une médaille d’or, mais Allah ghaleb. Je dédie cette médaille à mes parents, mes entraîneurs, à la population de Sidi-Aïch et à toute la Kabylie.»

Samy H.