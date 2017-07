Azzedine Irid reconduit à la barre technique

Par DDK | Il ya 22 minutes | 1 lecture(s)

Les membres du bureau de la JS Akbou, à sa tête le président Hocine Haddad, ont décidé de reconduire le jeune technicien Azzedine Irid dans sa tâche de premier responsable de la barre technique, secondé par Harzouz Abdenourdit. Cette décision a été prise par souci ‘’de stabilité’’, sachant que ce jeune entraîneur avait donné entière satisfaction, avec à la clé une historique seconde place du club depuis son accession en Régionale 1, lors de la saison écoulée. Motivé par le challenge sportif et désireux de poursuivre sa mission à la tête de la JS Akbou, pensionnaire de la Régionale 1 de la Ligue régionale de football d’Alger (LRFA), le coach Azzedine Irid a accepté de rempiler pour une autre saison, afin de poursuivre le travail lancé auparavant. Les dirigeants du club comptent sur la stabilité au niveau administratif et technique et un effectif dont l’ossature a été gardée, afin de réussir leur mission.

«La JSA mérite de jouer en inter-régions»

L’entraîneur de la JS Akbou a réussi sa tâche durant la saison qui vient de s’écouler, au terme de laquelle son équipe s’est classée à la seconde place du classement final. Azzedine Irid, qui avait pris les destinées de cette formation quelques journées après le début du championnat, a montré de belles dispositions dans le domaine technique. À rappeler que cet ancien libéro de SSSA a été DTS de l’équipe de l’OC Akfadou, où il a fait beaucoup de choses. L’ancien coach de la JS Tichy et de l’ES Timezrit affirme que la saison prochaine sera plus difficile pour les siens, car plusieurs formations postulent pour le titre de champion : «Nous avons réalisé un bon parcours lors de l’exercice sportif qui vient de finir, où les joueurs se sont donnés à fond et ont imposé leur jeu. Ils sont à féliciter pour tout ce qu’ils ont fait. Cela dit, et pour jouer le titre, il faut être plus costaud», dira-t-il avant d’enchaîner pour parler de l’effectif appelé à briller dans la mission qui lui a été confiée : «À quelques éléments près, c’est pratiquement la même ossature qui sera reconduite pour le prochain exercice. Mais notre groupe a besoin d’un renfort de qualité, c’est pour cela que nous avons décidé de recruter quatre à cinq joueurs d’expérience. Avec la même ossature, les mêmes dirigeants, on jouera, sûrement, le titre, car tout le public est derrière cette équipe et puis la JSA à la pointure des grands clubs et mérite l’inter-ligue». Décidé à aller de l’avant, Irid veut tout finaliser avec les dirigeants et croit dur comme fer aux chances de réussite de la JSA. En tout cas, l’ex-entraîneur des U21, du MOB, de la JS Tichy et de l’ES Timezrit promet aux fans quelque chose de sensationnel la saison prochaine. Il jure que si tous les moyens sont mis à sa disposition, il ne ratera pas l’accession, ce qui serait une grande première dans cette ville. Enfin, il est à noter que la reprise des entraînements est prévue dans une quinzaine de jours.

Samy H.