Hommage à deux anciens présidents

L’association des anciens joueurs de Soummam Sport Sidi-Aïch (AAJ/SSSA) est en train de mettre en œuvre son programme d’action, en organisant un tournoi de football en hommage aux deux regrettés présidents de la SSSA : Aïssani Mustapha et Benbouzid Mohand Ouidir.

Selon le comité d'organisation, qui travaille d'arrache-pied pour la réussite de cet évènement sportif, quatre clubs prendront part à ce tournoi, prévu aujourd’hui au stade de l’Amitié. L’événement se déroulera sous le slogan : «L’avenir appartient à ceux qui n’oublient pas le passé», pour lutter contre la culture de l’oubli et permettre aux nouvelles générations de connaître leurs glorieux aînés. Ce rendez-vous se veut, aussi, un trait d’union entre les anciens et les nouveaux. Ce sera, à coup sûr, de grandes retrouvailles entre les anciens joueurs de, dirigeants et entraîneurs. À noter que ce rendez-vous verra la participation de la JS Kabylie, l’US Chaouia, le MO Béjaïa, et bien sûr le club local, le SS Sidi-Aïch. Deux rencontres seront au programme. C’est au stade de l’Amitié qu’aura lieu cet hommage à partir de 14h00 avec l’ouverture de la cérémonie par les Scouts de Remila. La première confrontation opposera les vétérans du MOB et l’US Chaouia. La seconde mettra aux prises les vétérans de SS Sidi-Aïch à la JSK du jumbo-jet. C'est certain que ce rendez-vous drainera la grande foule, toujours avide des prouesses des anciens ayant marqué de leur empreinte leur passage dans différents clubs. Pour les organisateurs, «l'objectif de ce tournoi, c’est de rendre un vibrant hommage à ces deux hommes qui ont tant donné au doyen des clubs de la Kabylie». Pour rappel, Aïssani Mustapha, dit «Da Mustapha», né le 20 octobre 1920 à El flaye et ancien joueur et entraîneur et président de la SSSA dans les années 1956 à 1971, est décédé le 26 juin avril 2007 à l'âge de 87 ans. Cette figure emblématique du sport roi de la ville des ponts était professeur de mathématiques au collège de Sidi-Aïch, puis directeur de collège à Annaba. Il avait joué à la SSSA durant les années 56 à 70, comme il avait entraîné son club de toujours. Estimé par tous, il était un grand éducateur avant toute autre chose. Il était, aussi, à l’origine de la fameuse chanson de la SSSA dans les années 40. Pour sa part, Mohand Ouidir Benbouzd, né le 16 mars 1936 au village Aït Sellam, dans la commune d’Akbil (Michelet), est décédé 31 décembre 2002. De son vivant, il était très connu dans le monde sportif, ayant occupé des postes de responsabilité au sein des contributions diverses de la ville. Il a été, en effet, vice-président, puis président, à maintes reprises, de la SSSA. Une équipe avec laquelle il a réussi deux accessions. C’est dans l’optique de se remémorer la vie fabuleuse de ces deux hommes ‘’exceptionnels et fou amoureux du club phare de la ville de la Soummam’’ que cet événement sportif est organisé aujourd’hui. À noter, pour la fin, que la famille sportive des Diables Rouges célébrera, également, le 89e anniversaire de la création du club.

Samy H.