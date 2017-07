Le CR Béjaïa s’offre la 6e édition

Par DDK | Il ya 22 minutes | 1 lecture(s)

Le Chabab Riadhi de Béjaïa (CRB), club organisateur du tournoi international U14, s’est adjugé le trophée de la sixième édition en hommage à Mustapha Dahleb, ancien joueur du PSG et de la sélection nationale, en battant, en finale, l’équipe tunisienne du FC Hammamet sur le score de 1/0, but marqué par Hachemi Reda à la 8e minute de jeu. En plus du sacre collectif, le CRB a décroché 3 titres individuels au terme de ce tournoi. Il s’agit du meilleur joueur (Benali Mounir), du meilleur buteur (Adrar Rayane avec 7 buts) et du meilleur gardien (Sebahi Yacine). Ce rendez-vous a été rehaussé par la présence du DJS, Saïd Mehidi et de certains invités qui ont remis, à l’issue de la finale, des trophées et des cadeaux aux vainqueurs et participants, sous l’œil jovial du président du CRB, Zahir Harkati, qui affichait une satisfaction totale après la réussite de cette sixième édition. L’entraîneur du CRB, Kamel Kherraz, aux anges après ce sacre, déclare: ’’Ça m’a fait un grand plaisir de décrocher ce trophée surtout en connaissant les moyens dont disposent certains clubs, à l’image des Tunisiens, alors que notre club, le CRB, joue à la division d’honneur. Avec peu de moyens, nous avons réussi les matchs de poule et éliminé respectivement le MSP Batna en ¼ de finale (4/0), et le CS Constantine en ½ finale (2/0), sachant que nous n’avons effectué qu’un seul entraînement sur le quart du terrain de Nacéria. Notre joie est indescriptible, car nous avons dignement représenté notre wilaya et notre pays, c’est une grande fierté pour nous tous’’ Signalons, à la fin, la victoire des anciens du MO Béjaïa devant les anciens de la JSM Béjaïa sur le score de 1 à 0, but inscrit par Omar Rezki dans un match de gala avant la finale de ce tournoi.

Z. H.