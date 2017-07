Deux africains pistés

Par DDK | Il ya 22 minutes | 1 lecture(s)

Selon une source proche de la direction kabyle, le président Hannachi mise sur la piste africaine, pour renforcer les rangs de son club en prévision du prochain exercice.

Selon notre source, un défenseur et un attaquant étrangers sont en négociations avec le chairman kabyle, pour un probable recrutement en ce mercato estival. Même si notre source n’a pas précisé les noms et la nationalité des deux joueurs, elle a, néanmoins, affirmé qu’il s’agit d’un défenseur axial et d’un avant-centre de pointe. Ainsi, après l’échec des négociations avec les El Amali, Bounoua, Khali et autres, Hannachi se rabat sur la piste africaine, pour renforcer les rangs du club kabyle. Par ailleurs, la direction a pris la décision de libérer le meneur de jeu Bilel Mebarki, encore sous contrat avec la formation de Djurdjura. Cependant, ce joueur n’est pas prêt à partir gratuitement, exigeant de percevoir les mensualités que le club kabyle lui doit encore. L’ex-pensionnaire du MOB devrait rencontrer les dirigeants kabyles dans les toutes prochaines heures, pour tenter de trouver un accord à même d’arranger les deux parties. À signaler que les Rial, Berchiche, Baïtèche, Izerghouf, Adibou et Touhami ne feront pas partie de l’effectif de la JSK au cours du prochain exercice. À ces joueurs s’ajoutent l’attaquant Boulaouidet, qui, très proche du MCA, a de fortes chances de quitter le club phare de Kabylie.

Les pistes Bounoua, Khali et Zouari écartées

Toujours dans le volet recrutement, certains joueurs approchés par la JSK, n’ont, finalement, pas signé au profit de ce club. En effet, les joueurs de l’USMBA Khali et Bounoua et le pensionnaire du MC Saïda Zouari ne seront pas Canaris la saison prochaine. Selon une source proche de la direction kabyle, le président Hannachi a pris la décision d’écarter la piste des joueurs en question pour gagner du temps, car les éléments cités n’ont pas récupéré leurs papiers, ce qui a contraint le chairman kabyle d’abandonner leurs pistes et d’opter pour un plan B. Selon toujours notre source, le chairman kabyle veut clore le recrutement dans les plus brefs délais, pour que l’équipe reprenne les entraînements le 15 juillet en cours et prépare la nouvelle saison.

Hannachi insiste pour Raho

Pour renforcer le staff technique, le président Hannachi est en contact avec l’ex-international Slimane Raho, selon une source autorisée qui ajoute que Hannachi devrait négocier avec Raho au cours de la semaine en cours. Reste à savoir maintenant si cet ancien joueur de la JSK enregistrera son grand retour à Tizi-Ouzou. C’est ce qu’on saura dans les toutes prochaines journées.

M. L.