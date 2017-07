C’est la saignée à l’US Béni Douala !

Par DDK | Il ya 22 minutes | 1 lecture(s)

L'effectif de l'US Béni Douala de la saison écoulée est en train de se vider. Trois joueurs ont, déjà, signé ailleurs. Il s'agit de Chouiter, qui a rejoint Le NAHD. Benmessaoud et Bensayah ont signé à la JSM Béjaïa. Trois autres joueurs sont, aussi apparemment, sur le départ. Il se dit en effet que le capitaine Wassim Noura ne tarderait pas à signer en faveur d’un club de Ligue 1 ou 2. Noura est convoité par le MOB, la JSMB, la JSM Skikda et l'O Médéa. C'est le cas aussi de l'arrière gauche Stiti Nassim qui est convoité par l'USMH et l'USMB et le MO Béjaïa. De son côté, le gardien de but, Amghid Azzaz, est sur les tablettes de plusieurs clubs. Le MOB le veut, mais aussi l'ASMO et le CRB Aïn Fekroun. Ces informations émanent des joueurs concernés eux-mêmes. En effet, les Azzaz, Noura et Stiti ont confirmé leurs contacts : «Tout à fait, j'ai des contacts et ça va se régler dans les prochains jours», déclare le gardien Amghid Azzaz. De même pour Wassim Noura qui estime : "Il est temps pour moi de changer d'air en évoluant dans un club de division supérieure. Je suis en train d'étudier les contacts avec mon manager. Le MOB, la JSMB, la JSMS et l'OM me veulent. Je vais trancher la question cette semaine". Même son de cloche chez Nassim Stiti qui a passé douze années à la JSK avant d'évoluer, lors des deux dernières saisons, à l'US Béni Douala avec une accession en DNA et une autre en ligue 2 ratée de peu la saison écoulée : «Je veux retrouver la Ligue 1 ou à défaut jouer dans un club de ligue 2. Je suis confiant et j'espère conclure cette semaine et signer pour un de ces clubs", déclare-t-il.

Massi Boufatis