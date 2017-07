Djarbou et Abdelli signent pour deux saisons

Par DDK | Il ya 22 minutes | 1 lecture(s)

La JSM Béjaïa a enregistré, hier, sa 9e recrue en la personne de Abdelli, l’arrière latéral de l’ABS Bousaâda qui portera le N° 3 pour les deux saisons à venir. Avant-hier jeudi, le milieu de terrain du CA Batna, Abdelhakim Djarbou, 27 ans, avait également paraphé un contrat de deux saisons au profit de sa nouvelle équipe. Le joueur, qui a été convoité par les recruteurs béjaouis dans l’espoir de le voir apporter le plus attendu en milieu de terrain après le départ de Raït et Zerrouki, portera désormais le N° 8 sous les couleurs Vert et Rouge.

Rebouh libéré

Contre toute attente, l’attaquant Hossein Eddine Rebouh, arrivé l’hiver dernier en provenance du CA Batna, vient d’être libéré par son club. Une information qui a été confirmée avant-hier par le directeur général de la SSPA, Karim Doudane. Ainsi, le joueur est le sixième élément à être officiellement libéré par la JSMB cet été après les départs confirmés de Raït, Zerrouki, Adnane, Boumechra et Lahlouh.

Le programme de préparation dévoilé

Alors que l’opération recrutement tire à sa fin après l’enrôlement de huit joueurs depuis le début de la période des transferts, le directeur général de la SSPA, Karim Doudane, a fait une déclaration, avant-hier jeudi, à la presse, dans laquelle il a notamment dévoilé les grandes lignes du programme de la préparation estivale de son équipe, suite à la réunion de travail tenue avec le staff technique. Ainsi, Le programme comporte un premier stage de 10 jours qui s’étalera du 17 au 27 de ce mois de juillet et se déroulera à l’école nationale du sport olympique d’El Vaz (Sétif). Le second aura lieu du 31 juillet au 11 août sur le site d’Aïn Draham, en Tunisie, alors que l’ultime phase de préparation aura lieu à Béjaïa, pour effectuer les dernières retouches avant le début de la compétition officielle, prévue vendredi 25 août prochain.

