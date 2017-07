«Le président Samy Idres a juste pris du recul»

Par DDK | Il ya 21 minutes | 1 lecture(s)

«En marge de la réunion extraordinaire tenue par le bureau exécutif du Club Sportif Amateur, Jeunesse Sportive de Kabylie, ce jour le mardi 4 Juillet 2017 à 14h00 au siège du CSA, et ce, afin de débattre de la situation qui prévaut au sein du club. Après l'ouverture de la séance par le secrétaire général, le président a présenté sa démission pour des raisons familiales. Après débat, l'ensemble des membres du bureau exécutif ont rejeté, à l'unanimité, la démission de Monsieur Idres Samy. Par la suite, il a été décidé ce qui suit : Sur insistance de Monsieur Idres Samy de se retirer de la gestion des affaires du CSA, les membres du bureau ont décidé à l’unanimité que Monsieur Illoul Abderhamid, 1er vice-président, assurera l'intérim durant l'absence temporaire de Monsieur Idres à qui le bureau a accordé un temps de recul. Par ailleurs, les membres du bureau ont désigné Messieurs Meftah Hanine et Zeghdoud Mohamed, comme portesparole du CSA. En outre, l'ensemble des membres du bureau du CSA ont demandé de se réunir avec le 1er responsable de la SSPA dans les plus brefs délais. En conclusion, l'ensemble du bureau exécutif appelle la grande famille de la JSK ainsi que ses amoureux les plus chers à la sagesse et à l'union sacrée, pour défendre les intérêts de ce grand et glorieux club, qui doit passer avant tout autre intérêt. Gloire à nos martyrs et vive la JSK».

Le bureau du CSA/JSK