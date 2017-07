Avis aux recruteurs !

Par DDK | Il ya 16 minutes | 3 lecture(s)

À l’initiative d’un groupe de jeunes sportifs du village Ivouhrane, un tournoi de football est organisé au stade communal Mechi Amar, à Aït Yahia Moussa. Pas moins de trente-trois équipes de différents villages de la localité prennent part à cet événement sportif, dont le coup d’envoi a été donné jeudi dernier, avec, au menu, deux matchs d’ouverture, dont celui qui a mis aux prises les deux équipes d’Ivouhrane. Les organisateurs ont réparti les équipes participantes en groupes de quatre chacun, sauf le premier, qui est composé de cinq. Les équipes d’Iaâllalen, Tafoughalt, Ivouhrane, Cité Centre, Ighil Vir, Afir et Aït Amar Moussa sont les favorites pour s’offrir le trophée, d’après les observateurs et amoureux de la balle ronde de cette commune. En cette période estivale, les jeunes d’Aït Yahia Moussa vont se retrouver chaque jour, pendant plus d’un mois, au stade Mechi Amar, pour pratiquer leur sport préféré le football, et assister à ces chaudes empoignades qui vont les tenir en haleine. Il y aura certainement du beau jeu, du spectacle, du fair-play et des buts lors de ce tournoi de football qui sera suivi avec beaucoup d’attention par les recruteurs des clubs de la région, dont la JSAYM et la JST, mais aussi ceux des clubs limitrophes, comme l’OSM, la JSEM, l’USMDBK, l’EDEM, l’ESDEM, l’OTG et l’OM, pour ne citer que ces derniers.

Massi Boufatis