L’E Sour el Ghozlane écrase le MB Bouira

Par DDK | Il ya 17 minutes

Ce sont finalement les vétérans de l’ESG (Entente de Sour El Ghozlane) qui ont remporté la finale du tournoi de football vétérans, organisé par la Ligue de football de la wilaya de Bouira, à l’occasion du 55e anniversaire de l’indépendance. Ainsi, les vétérans de Sour El Ghozlane, visiblement mieux préparés physiquement, ont réussi à prendre le dessus en écrasant leurs homologues du MB Bouira sur le score sans appel de 3 buts à 0, dans une finale très disputée qui s’est déroulée, mercredi dernier, au stade OPOW Rabah Bitat. Au-delà d’une simple rencontre de football, ce fut une occasion de retrouvaille entre d’anciens joueurs qui, pour participer aux festivités du 55e anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse, ont rechaussé leurs crampons. Lors des demi-finales, qui se sont déroulées au niveau du stade Errich, les anciens joueurs du MB Bouira ont été accrochés par l’équipe d’Aïn Bessem sur le score de parité de (3 – 3). Il fallait recourir à la séance des tirs au but, pour départager les deux équipes. Et c’est le MBB qui l’a emporté face à Aïn Bessem sur le score de (5/4). Dans l’autre demi-finale, l’E Sour El Ghozlane a trimé avant de prendre le dessus sur le MC Bouira sur le score étriqué de (3 buts à 2). A l’issue de ce tournoi, des trophées ont été attribués aux deux finalistes.

M’hena A.