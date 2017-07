Hocine Boudjemaâ nouvel entraîneur

Par DDK | Il ya 16 minutes | 2 lecture(s)

La direction du FC Aït Zaïm, à sa tête le président Mehieddine Ammam, a procédé à un changement au niveau de la barre technique, en faisant appel au coach expérimenté Boudjemaâ Hocine qui était au DC Boghni la saison passée. Le premier responsable du FC Aït Zaïm, qui devait au départ reconduire l’ancien coach, après s’être entendu avec lui, s’est finalement rétracté après sa réunion avec son bureau : «On a pris la décision, en commun accord, de ne pas retenir notre coach à la barre technique du FCA, en raison de ses exigences financières», déclare le boss du club, tout en ajoutant : «On a fait appel à Hocine Boudjemaâ qui est un enfant de la région et qui connaît bien la maison. J’espère qu’avec lui, le FC Aït Zaïm réussira un bon parcours et de bons résultats». Mehieddine Ammam lance, aussi, un appel en direction de tous ceux qui peuvent venir en aide au club : «Je lance un appel aux responsables pour se pencher sur le cas du terrain de football, pour que nos jeunes athlètes puissent s’y entraîner dans de bonnes conditions, en attendant que le stade de Maâtkas soit doté d’une pelouse en tartan, pour qu’on puisse recevoir chez nous, au lieu de jouer à l’extérieur de nos bases». À noter que le FC Aït Zaïm s’apprête à reprendre du service, pour préparer la nouvelle saison. Le nouveau coach Hocine Boudjemaâ sera, donc, appelé à donner du sang neuf à l’équipe et à réaliser de meilleurs résultats cette saison, pour permettre à cette formation de rebondir après un parcours jugé catastrophique la saison dernière.

M. B.