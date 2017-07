«J’ai des contacts avec des clubs des Ligues 1 et 2»

Par DDK | Il ya 17 minutes | 2 lecture(s)

L’entraîneur Karim Kaced n’est plus à la tête de la barre technique de l’ES Azeffoun. Ce technicien vise plus haut et compte bien passer à une autre étape de sa carrière, en drivant un club de palier supérieur, de Ligue 1 ou 2. «J’ai acquis de l’expérience avec les clubs que j’ai entraînés, comme l’US Béni Douala, l’ES Azeffoun et autres. Je crois que le moment est venu pour moi de viser plus haut. Je suis ambitieux et je crois que j’ai les compétences pour entraîneur une équipe de Ligue 1 ou 2 sans aucune problème», a déclaré Karim Kaced avec un air confiant. Et d’ajouter : «J’ai des touches avec des équipes de la DNA et des Ligues 1 et 2, mais je préfère taire leurs noms, en attendant de finaliser avec l’une d’elles. C’est en bonne voie et tout va s’éclaircir d’ici une à deux semaines». Karim Kaced qui a fait ses preuves là où il est passé espère, donc, conclure avec ces clubs qui le veulent, dans les plus brefs délais, pour se concentrer sur son nouveau challenge.

Massi Boufatis