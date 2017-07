Par DDK | Il ya 17 minutes | 2 lecture(s)

La salle OMS Chahid Ayadi Ahmed Mokhtar de Lakhdaria a abrité, lundi dernier, un tournoi régional de boxe, pour marquer le double anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse. Organisé par la Ligue de wilaya de Bouira de la boxe, sous l’égide de la DJS, le tournoi a regroupé plusieurs pugilistes de différentes catégories émanant des wilayas de Tizi-Ouzou, Boumerdès et de Bouira. Ceci dit, d’anciens boxeurs conviés à ce tournoi ont marqué par leur présence, à l’instar du médaillé de bronze des Jeux Olympiques de Sidney en 2000, Mohamed Allalou originaire de Lakhdaria, Soltani M’barek (3e au championnat du monde juniors), Boulahoues Sophiane, Ait Bennali (ex-entraîneur de Loucif Hamani),… Ainsi, le public présent en force aux côtés des autorités civiles et militaires de la région, a été bien servi par le bon niveau des différents combats entre les pugilistes, notamment cette finale entre le champion arabe Chebah Mohamed Ghiles de Tizi-Ouzou et son homologue de Boumerdès, Yalaloui Mohamed. Au terme du tournoi, des trophées ont été attribués aux différents pugilistes dans une très bonne ambiance. Toutefois, profitant de cette date historique, qu’est le 5 juillet, correspondant au 55e anniversaire de l’indépendance, les membres du bureau de la Ligue de boxe de Bouira, présidé par Adel Boulahoues, ont honoré, à titre posthume, d’anciens boxeurs et dirigeants qui ont dignement servi le noble art. Il s’agit du chahid Ouali Said, Ali M’barek, Boulahoues Mohamed L’Hadi, Mohamed Allalou, ainsi que le jeune boxeur Amellal Abderezzak mort à fleur d’âge.

M’hena A.