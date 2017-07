Par DDK | Il ya 16 minutes | 2 lecture(s)

La salle Opow du stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa a vibré, avant-hier, au rythme d’un grand tournoi international de volley-ball, en hommage à feu Djamel Tedjiza, ancien président de l’ASW Béjaïa.

Ce tournoi a été organisé par l’Association des anciens volleyeurs de la wilaya de Béjaïa et a vu la participation des vétérans de la sélection tunisienne, des vétérans de Béjaïa et des équipes nationales cadettes et juniors chez les filles qui étaient en stage à Béjaïa. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du wali de Béjaïa, de certains députés, du président de la Fédération algérienne du volley-ball, des élus de l’APC et de l’APW de Béjaïa, de certains sponsors, qui ont donné un coup de main à l’association organisatrice, ainsi que de la famille Tedjiza et toute la famille sportive béjaouie. La finale chez les hommes, qui s’est déroulée après celle des dames entre l’équipe nationale des cadettes et l’ASWB, a regroupé les vétérans tunisiens et ceux de la ville de Béjaïa. Le niveau de cette partie a été très élevé. La rencontre a été, en effet, disputée, de bout en bout, avec de belles facettes de jeu surtout de la part des Tunisiens qui, malgré leur âge avancé, ont été à la hauteur. À l’issue de la partie, la victoire est revenue aux Béjaouis, sous la conduite de Hamou Kaci, sur le score de 2/1 (25/17,18/25 et 16/14). À la fin de la partie, les organisateurs ont remis les trophées aux vainqueurs et aux participants, ainsi qu’à la famille Tedjiza dans une ambiance familiale et très colorée où chacun a eu une pensée particulière à Djamel qui n’avait jamais lésiné sur les moyens, pour aider toutes les associations sportives de Béjaïa, témoigne-t-on. La veuve de Djamel Tedjiz, accostée à la fin de la cérémonie, a avoué : «Je suis très contente de cet hommage rendu à mon défunt mari qui a donné toute sa vie au sport. Je remercie les organisateurs qui ont pensé à lui et tous les présents».

