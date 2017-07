Le 1er stage officiellement en Tunisie...

Par DDK | Il ya 16 minutes | 1 lecture(s)

Comme annoncé sur ces colonnes, la JSK effectuera son premier stage de préparation pour la nouvelle saison 2017-2018 en Tunisie, à partir du 15 du mois en cours. Cependant, le site exact n’est pas encore désigné par les dirigeants du club qui trancheront sur cette question aujourd’hui. C’est ce qu’on croit savoir d’une source proche de la direction des Canaris. Notre source a précisé que les dirigeants veulent faire le bon choix pour que l’équipe se trouve dans les meilleures conditions possibles.

... Le deuxième en Pologne

En plus du premier stage qui se déroulera en Tunisie, la JS Kabylie effectuera son deuxième stage officiellement en Pologne. C’est ce qu’on croit savoir d’un dirigeant kabyle. Ce dernier nous a précisé que la JSK ralliera la Pologne à la fin du mois en cours ou au plus tard au début du mois prochain. Au cours de ce second stage, les Jaune et Vert disputeront quelques matchs amicaux devant des équipes de ce pays. Le staff technique kabyle dégagera à la fin de ce stage l’équipe type qui entamera la nouvelle saison.

M. L.