Le verdict de la CRL mardi

La direction du MOB, à sa tête Mustapha Rezki, s’est rendue à Alger, jeudi dernier, après avoir été convoquée par le nouveau président de la CRL concernant l’affaire des six joueurs ayant déposé leurs contrats au niveau de cette commission. Il s’agit de Salhi, Sidibé, Messaadia, Bentayeb, Khadir et Lakhdari. Rezki était très confiant à sa sortie du bureau du président de la CRL, en affirmant que l’issue des six affaires ne peut être qu’«en faveur du club qui a payé les joueurs en question au dernier centime». Les deux parties ont aussi discuté sur de prétendues «pressions que subiraient certains membres de la commission», concernant les cas Sidibé et Salhi qui ont déjà signé, respectivement, en faveur de l’USMA et du NAHD.

Qui de Bouarata, Hamdi ou Abbès ?

La direction du MOB, qui s’est réunie dans la soirée de jeudi, n’a pas encore tranché sur le futur entraîneur des Crabes. D’après certains échos, le futur coach se décidera entre le duo Bouarata - Hamdi, même si un autre technicien, en l’occurrence Aziz Abbès, a intégré la liste.

