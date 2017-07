Par DDK | Il ya 17 minutes | 1 lecture(s)

À l’occasion de ses 100 jours à la tête de la FAF, le président de la fédération algérienne du football, Kheireddine Zetchi, a animé, hier matin, un point de presse au centre national de Sidi Moussa.

Devant les journalistes présents, le patron de la FAF a évoqué plusieurs points, dont les grandes lignes de son programme, la situation du football national, la sélection nationale, la violence dans les stades, l’arbitrage ainsi que d’autres sujets. D’emblée, le successeur de Raouraoua a évoqué son élection le 20 mars dernier en disant : «Ni les hautes autorités, ni le ministère de la Jeunesse et des Sports ne m’ont imposé à la tête de la FAF. Mon élection ne souffre d’aucune contestation et elle s’est déroulée dans une grande transparence», a déclaré le conférencier avant d’ajouter : «Si je suis là, c’est pour aider au développement du football algérien et non pas pour régler des comptes avec l’ancien bureau fédéral.»

«Qu’on soit patient avec ce bureau»

Le patron de la FAF s’est montré sûr de lui pour réaliser ses objectifs à la tête de la fédération algérienne du football. Il dira à ce sujet : «Je suis dans le domaine depuis 1994 et les nombreuses saisons passées avec le PAC m’ont permis de me forger et de découvrir comme il faut ce secteur passionnant. J’ai un projet d’envergure et un programme très ambitieux et j’espère les concrétiser avec l’actuel bureau fédéral. Je demande seulement qu’on soit patients avec ce nouveau bureau». Critiqué par certains sur sa manière de gérer la FAF, Kheireddine Zetchi a affirmé : «Je ne suis pas un dictateur mais je vais appliquer la réglementation à la lettre et les lois s’appliqueront sur tout le monde, sans la moindre exception.» Et d’enchaîner : «Je ne comprends pas l’attitude de certaines parties qui font de leur mieux pour nous déstabiliser, alors que ce nouveau bureau n’a que trois mois d’existence. Toutes ces attaques et ces accusations ne riment à rien et ne font que renforcer les liens entre les membres de l’actuel bureau fédéral.»

«Le choix Alcaraz était bien étudié»

Sur la désignation de Lucas Alcaraz à la tête de la sélection nationale, Zetchi a défendu son choix : «Le choix Alcaraz était bien étudié car il s’agit là d’un entraîneur qui a, quand même, dirigé plus de 700 matchs dans les Ligues 1 et 2 espagnoles. Il a l’expérience et les compétences nécessaires pour diriger la barre technique des Verts. Ses débuts sont prometteurs et j’en suis certain qu’il fera du bon travail.»

«La qualification pour la coupe du monde n’est pas encore perdue»

Interrogé sur les chances des Verts d’atteindre le mondial russe, le conférencier s’est montré confiant : «L’Algérie jouera à fond ses chances et la qualification est loin d’être impossible. La double confrontation avec la Zambie sera décisive et il faut absolument décrocher les six points pour garder nos chances intactes. Il ne faut pas oublier qu’il nous reste quatre matchs à disputer, soit 12 points en jeu. Cette équipe est en mesure de relever le défi et il faut lui faire confiance», a ajouté l’intervenant.

«Pas de problème avec Kerbadj»

À propos des relations FAF - LFP, Zetchi a affirmé que son instance n’a aucun problème avec son homologue Kerbadj. «Je l’ai dit et je le répète une nouvelle fois, je n’ai aucun problème avec Kerbadj. C’est un président élu démocratiquement et on se doit de le respecter et de l’aider dans sa mission. La FAF et la LFP œuvrent pour le développement du football algérien. Notre collaboration est inévitable et tout le monde doit adhérer à cette idée», estimait le président de la FAF.

«Je n’ai toujours pas compris Koussa»

Par ailleurs, et au sujet de limogeage de Messaoud Koussa, ex-responsable de la Commission fédérale de l’arbitrage, Zetchi dira : «Franchement, je ne comprends pas l’attitude de M. Koussa, lequel n’a pas respecté le droit de réserve en faisant des déclarations vraiment incompréhensives. Je ne comprends pas aussi pourquoi M. Koussa insistait toujours sur la programmation des arbitres ?», s’est interrogé Kheïreddine Zetchi.

«La désignation de Madjer est plus que logique»

«Je pense que le choix de Madjer est plus que logique, connaissant la valeur et le poids de ce grand footballeur. Il a le charisme et les compétences nécessaires pour représenter l’Algérie à l’étranger», a conclu Zetchi son intervention.

Mustapha Larfi