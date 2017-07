La JSK se rabat sur Tikjda

Par DDK | Il ya 27 minutes | 1 lecture(s)

Prévu initialement en Tunisie, le premier stage d’intersaison que prévoit la JSK aura finalement lieu à Tikjda. L’information est confirmée par une source digne de foi. Notre source a précisé que les dirigeants du club ont pris la décision d’effectuer le 1er stage à Tikjda, vu les difficultés financières que rencontre la JSK. Des difficultés financières qui ont influencé même sur le recrutement. D’ailleurs, la JSK trouve toutes les peines du monde pour clore son recrutement après avoir assuré les services de quatre joueurs, à savoir Saadou, Cheti, Boukhanchouche et Djabout. Ainsi, les équipiers de Redouani entameront leur préparation en Algérie, à Tikjda plus précisément, à partir du 15 du mois en cours. Ce stage s’étalera jusqu’au 27 juillet avant que les joueurs bénéficient de quelques jours de repos avant la reprise du travail. Le président Hannachi s’est réuni, avant-hier, avec son entraîneur Mourad Rahmouni pour discuter du stage et du programme établi pour ce regroupement. Hannachi veut que ce stage soit une réussite pour que son équipe soit prête pour la nouvelle saison.

Incertitude sur l’autre stage prévu en Pologne

C’est la question qui mérite d’être posée après le changement du lieu du 1er stage prévu initialement en Tunisie. Ainsi, le stage de la Pologne risque d’être annulé si l’argent ne rentre pas d’ici la fin du mois en cours. Cependant, le président Hannachi et ses collaborateurs font de leur mieux pour que la situation s’améliore sur le plan financier. Leur seul objectif est que la JSK réussit son opération recrutement et sa préparation d’intersaison également. Reste à savoir maintenant si la JSK effectuera son stage en Pologne ou bien dans un autre lieu, c’est ce qu’on saura dans les prochaines journées.

M. L.